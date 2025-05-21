У Куп’янську-Вузловому авіабомба влучила у багатоквартирний будинок, постраждали дві літні жінки

Російські окупанти вдарили авіабомбою по Куп’янську-Вузловому (Харківська обл.), постраждали дві жінки похилого віку, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Внаслідок удару пошкоджено під’їзд триповерхового будинку, руйнувань зазнали також сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор. Постраждали дві жінки 70 та 66 років", - йдеться у повідомленні поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.