Інтерфакс-Україна
Події
13:14 21.05.2025

У Куп’янську-Вузловому авіабомба влучила у багатоквартирний будинок, постраждали дві літні жінки

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Російські окупанти вдарили авіабомбою по Куп’янську-Вузловому (Харківська обл.), постраждали дві жінки похилого віку, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Внаслідок удару пошкоджено під’їзд триповерхового будинку, руйнувань зазнали також сусідні багатоквартирні будинки та приватний сектор. Постраждали дві жінки 70 та 66 років", - йдеться у повідомленні поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #купянськ #авіабомба

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