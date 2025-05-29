США розпочинають серійне виробництво модернізованої потужної ядерної авіабомби

США в липні почнуть повномасштабне виробництво модернізованої ядерної авіабомби В61 у версії 61-13 для оснащення стратегічної авіації, повідомило Національне агентство з ядерної безпеки (NNSA).

Потужність В61-13 сягає 360 кілотонн. Це одна з найпотужніших боєголовок у ядерному арсеналі США.

У травні міністр енергетики США Кріс Райт повідомив, що NNSA завершило виробництво першої серійної авіабомби B61-13, останньої модифікації сімейства ядерної зброї B61. "Модернізація ядерного арсеналу Америки має важливе значення для реалізації програми президента (Дональда) Трампа - "Світ через силу", - заявив міністр енергетики.

NNSA зазначало, що авіабомби B61-13 "надають президенту США додаткові можливості для ураження більш складних і великих військових цілей".

Процес виробництва модернізованих ядерних авіабомб планується завершити в 2027 році. Вартість кожної оцінюють приблизно в $30 млн. Роботи з модифікації боєголовок проводять у шести центрах NNSA, остаточне складання авіабомб здійснюють на підприємстві Pantex Plant у місті Амарілло (штат Техас).

У модифікованій версії замінено плутонієвий сердечник бойової частини, а авіабомбу оснащено новим хвостовим оперенням, яке робить її керованою і більш точною, що дає змогу не спускати її з парашутом, а скидати заряд із літака, який летить на великій висоті, після чого бомба автономно планує у бік цілі багато кілометрів, у разі потреби "підрулюючи" до неї.

Цими ядерними авіабомбами вагою понад 320 кг планується оснащувати стратегічні бомбардувальники B-2 і розроблювані B-21. Вони зберігатимуться на території США.

За словами американських військових, виробництво авіабомб B61-13 не призведе до збільшення загальної кількості ядерних авіабомб в американському арсеналі, лише будуть замінені старі варіанти. Як зазначають експерти Федерації американських учених, оскільки фактична кількість цілей, які потребують застосування такої потужної ядерної авіабомби, невелика, то цілком імовірно, що кількість вироблених B61-13 буде вельми обмежена - близько 50 одиниць.