В українських містах запроваджують комендантську годину у зв'язку із вторгненням Росії

У низці українських міст запроваджують комендантську годину у зв'язку із вторгненням російської армії в Україну.

Зокрема, про запровадження комендантської години у Миколаєві (з 22:00 до 6:00) повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, у Києві – мер столиці Віталій Кличко (з 22:00 до 7:00), у Броварах (з 17:00 до 7:00 – міський голова Ігор Сапожко, на Рівненщині (з 22:00 до 6:00) – голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, на Черкащині (з 22:00 до 6:00) – голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Про запровадження комендантської години у Дніпрі та Дніпропетровській області (з 22:00 до 6:00) повідомила пресслужба обласної патрульної поліції.