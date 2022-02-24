Події

19:07 24.02.2022

Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС, де перебувають російські війська – Міненерго

2 хв читати
Україна втратила зв'язок із Каховською ГЕС, де перебувають російські війська – Міненерго

Із Каховською ГЕС, яку зайняли російські війська, втрачено зв'язок, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"За нашими останніми даними, російські війська зайшли туди, але вони її не обстрілювали, вони перебувають там фізично. ГЕС наразі працює", - повідомив Галущенко, слова якого наведено в повідомленні Міненерго у Facebook (близько 18:00).

Раніше міністерство навело дані на 17:00 24 лютого, згідно з якими снаряд окупантів влучив у вугільний склад Трипільської ТЕС.

"Обладнання та споруди станції не пошкоджено. Вона працює", – зазначено в повідомленні.

За даними Міненерго, також пошкоджено ЛЕП у районі українсько-російського кордону у Харківській області, біля м. Охтирки. Крім того, відключено внаслідок пошкодження лінію 330 кВ Ніжин-Конотоп, що не вплинуло на енергопостачання. Водночас у Сумах 20 відключень по лініях 10 кВ, біля Марганця пошкоджено лінію 150 кВ.

Водночас відновлено енергопостачання в Миколаївській області.

У Міненерго також зазначили, що всіх шахтарів на вугледобувних та урановидобувних підприємствах від самого ранку було піднято на поверхню.

"Здійснюється моніторинг діяльності підприємств, максимально швидко відновлюється електропостачання на всіх об'єктах військової інфраструктури", – наголосили у Міненерго.

Галущенко також нагадав, що в понеділок через влучення снаряда було відключено Луганську ТЕС.

Усі ТЕС, окрім Луганської, працюють. Атомна генерація працює 13 із 15 блоків. Немає жодних підстав думати, що без світла можуть залишитись райони, міста та області, запевнив міністр.

Водночас він наголосив, що українська енергосистема "автономно та спокійно" працює в ізольованому режимі від РФ та БР.

Теги: #енергетика #електроенергія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:14 24.02.2022
Енергосистема України працює стабільно, Каховська ГЕС відключена від неї – "Укренерго"

Енергосистема України працює стабільно, Каховська ГЕС відключена від неї – "Укренерго"

22:43 23.02.2022
Вітренко: Рішення США щодо санкцій до ПП-2 свідчать про послідовну підтримку України з боку американських партнерів

Вітренко: Рішення США щодо санкцій до ПП-2 свідчать про послідовну підтримку України з боку американських партнерів

19:15 23.02.2022
ОЕС України успішно пройде ізольований режим

ОЕС України успішно пройде ізольований режим

17:50 23.02.2022
Глобальні викиди метану в енергетичному секторі зросли на 5% у 2021р – МЕА

Глобальні викиди метану в енергетичному секторі зросли на 5% у 2021р – МЕА

20:20 22.02.2022
Верховний суд розгляне правомірність відмови "Євро-Реконструкція" оплачувати послуги "Київтеплоенерго" з транспортування теплоенергії

Верховний суд розгляне правомірність відмови "Євро-Реконструкція" оплачувати послуги "Київтеплоенерго" з транспортування теплоенергії

20:14 22.02.2022
НКРЕКП розпочала розслідування діяльності компаній "ДТЕК", "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" на предмет порушень законодавства на ринку е/е

НКРЕКП розпочала розслідування діяльності компаній "ДТЕК", "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" на предмет порушень законодавства на ринку е/е

16:45 22.02.2022
Україна повністю забезпечена енергоресурсами для проходження ізольованого режиму та завершення ОЗП

Україна повністю забезпечена енергоресурсами для проходження ізольованого режиму та завершення ОЗП

12:51 22.02.2022
Зеленський заявив про зацікавленість естонських інвестицій в енергетику, інфраструктуру та IT

Зеленський заявив про зацікавленість естонських інвестицій в енергетику, інфраструктуру та IT

20:32 21.02.2022
Запорізька АЕС підключила енергоблок №2 після короткострокового ремонту

Запорізька АЕС підключила енергоблок №2 після короткострокового ремонту

16:40 21.02.2022
Вугільна електрогенерація в ЄС зросла в 2021р вперше майже за 10 років

Вугільна електрогенерація в ЄС зросла в 2021р вперше майже за 10 років

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден заявив, що лідери G7 згодні впроваджувати "нищівний" пакет санкцій проти РФ

Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі облдержадміністрацій

ОГТСУ призупинив роботу двох ГРС у Луганській та Харківській областях

Канцлер ФРН закликав Путіна вивести війська з України та припинити бойові дії

Захоплена росіянами Чорнобильська АЕС – одна із найсерйозніших загроз для Європи сьогодні - Подоляк

ОСТАННЄ

Байден заявив, що лідери G7 згодні впроваджувати "нищівний" пакет санкцій проти РФ

Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі облдержадміністрацій

Лідери ЄС на позачерговому саміті схвалять другий пакет санкцій для РФ і почнуть роботу над наступним

ООН залишається і продовжує роботу в Україні – координатор з гуманітарних питань Лубрані

ОГТСУ призупинив роботу двох ГРС у Луганській та Харківській областях

Канцлер ФРН закликав Путіна вивести війська з України та припинити бойові дії

Українські автоперевізники, які не мають можливості повернутися в Україну через закриття КПП на кордоні з Білоруссю, можуть повернутися через Польщу

Захоплена росіянами Чорнобильська АЕС – одна із найсерйозніших загроз для Європи сьогодні - Подоляк

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій закликав Путіна припинити війну проти України

Російські війська обстрілюють лікарні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА