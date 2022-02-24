В УВКБ ООН попередили про можливі серйозні гуманітарні наслідки через ситуацію в Україні

В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) висловили серйозне занепокоєння ситуацією в Україні та попередили про можливі важкі гуманітарні наслідки.

"Ми серйозно занепокоєні ситуацією, що швидко погіршується, і воєнними діями в Україні", - йдеться в заяві Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Гуманітарні наслідки для цивільного населення будуть руйнівними", - наголосив він.

Він додав, що УВКБ працює разом зі своїми партнерами в Україні та готове надати гуманітарну допомогу за потреби.