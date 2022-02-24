Події

17:37 24.02.2022

В УВКБ ООН попередили про можливі серйозні гуманітарні наслідки через ситуацію в Україні

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В УВКБ ООН попередили про можливі серйозні гуманітарні наслідки через ситуацію в Україні

В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) висловили серйозне занепокоєння ситуацією в Україні та попередили про можливі важкі гуманітарні наслідки.

"Ми серйозно занепокоєні ситуацією, що швидко погіршується, і воєнними діями в Україні", - йдеться в заяві Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

"Гуманітарні наслідки для цивільного населення будуть руйнівними", - наголосив він.

Він додав, що УВКБ працює разом зі своїми партнерами в Україні та готове надати гуманітарну допомогу за потреби.

Теги: #біженці #увкб_оон
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