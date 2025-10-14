Мінсоцполітики напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості

Фото: https://www.msp.gov.ua

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України напрацьовує нові програми забезпечення житлом переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

"Під час поїздки регіонами, ми спілкувалися з ВПО, які наразі проживають в санаторіях. Частина з них висловлює бажання проживати у сільській місцевості. Наразі ми напрацьовуємо варіант підтримки для громад, які б дозволили облаштувати житлові фонди у селах для проживання таких родин. УВКБ ООН могли б прийняти участь у розвитку цієї ініціативи", – цитує заступницю міністра Тетяну Кірієнко прес-служба по результатам зустрічі з заступницею Представника УВКБ ООН в Україні Ніною Майею Шрепфер.

Зазначається, що сторони обговорили результати спільних проєктів та окреслили завдання для подальшої співпраці.

Заступниця міністра розповіла міжнародним партнерам, що для Мінсоцполітики забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих ситуаціях – пріоритет у роботі, і саме тому відомство шукає нові шляхи забезпечення оселями українців, які вимушено тікали від війни.

Зокрема, наразі відомство працює над майбутньою програмою житла для переселенців, які висловили бажання проживати у сільській місцевості.

Тетяна Кірієнко подякувала міжнародним партнерам за підтримку тимчасових місць проживання для ВПО літнього віку у санаторіях "Слава" та "Батьківщина". Водночас, вона наголосила, що персонал санаторіїв потребує додаткового навчання для кращого соціального супроводу ВПО.

"У планах міністерства проводити опитування серед ВПО, які наразі мешкають у місцях тимчасового розміщення, де вони хотіли б жити після місць тимчасового проживання, які можливості самодопомоги мають та чого потребують найбільше. Для того, щоб держава вже знала, як можна допомогти та підтримати цих людей", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики розробило механізм надання коштів з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування робіт з реконструкції житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові.

Субвенція розподілена між обласними бюджетами пропорційно кількості облікованих переселенців, при цьому для областей з територіями бойових дій чи тимчасово окупованими територіями буде застосовуватись коефіцієнт 1,5. Зокрема, для Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей — 100% будівництва чи ремонту покривається за рахунок субвенції, для інших областей не більше 60% витрат покривається за рахунок субвенції та 40% за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Одна з умов отримання субвенції – підвищення рівня доступності в місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та облаштування такого житла для розміщення маломобільних категорій населення.