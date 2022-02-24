Події

15:20 24.02.2022

Ми готові надати притулок усім біженцям з України – голова Єврокомісії

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Ми готові надати притулок усім біженцям з України – голова Єврокомісії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європейського Союзу прийняти необмежену кількість біженців з України та надати будь-яку гуманітарну допомогу.

"Ми також готові надати притулок усім біженцям, ми готові надати всю гуманітарну допомогу негайно, яка буде потрібна, на додаток до макрофінансової допомоги Україні у розмірі понад 1 млрд євро. Ми не знаємо, скільки буде біженців, але ми повністю готові їх прийняти", - сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Теги: #україна #євросоюз #біженці
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