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14:00 24.02.2022

Столтенберг: Російські лідери несуть повну відповідальність за загибель людей

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Столтенберг: Російські лідери несуть повну відповідальність за загибель людей

Російські лідери несуть повну відповідальність за загибель людей унаслідок агресії РФ проти України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Російські лідери несуть повну відповідальність за їхні безрозсудні дії та втрачені життя. Союзники з НАТО засуджують вторгнення Росії в Україну у найсильніших висловлюваннях. Це кричуще порушення міжнародного права та акт агресії проти суверенної, незалежної та мирної країни та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Ми закликаємо Росію негайно припинити її воєнні дії, вивести свої війська з України та обрати дипломатію", - сказав генсек на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Теги: #рф #війна #столтенберг
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