ЗСУ утримали лінію оборони на сході, окупанту завдано відчутних втрат - Резніков

Лінію оборони на сході України утримали Збройні сили України (ЗСУ), російському окупанту завдано відчутних втрат, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"План ворога - зламати нас - не спрацював. Україна бореться, і успішно. Збройні сили України завдали окупантам відчутних втрат. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун із ворогами поїдуть назад до Росії. На сході лінію оборони ми втримали. Ворог відкинутий", - заявив Резніков у терміновому відеозверненні до українців.

За його словами, втрати російської армії налічують шість літаків, два вертольоти, п'ять танків.

"Армія, Нацгвардія, Прикордонна служба тримають оборону на всіх напрямках, де ворог намагається прорватися, але ми його зупинимо. Пишаюся кожним захисником та захисницею України", - сказав він.

Він також додав, що наразі Україна активно мобілізує міжнародну підтримку, і незабаром в українських військових з'явиться більше зброї та засобів захисту.