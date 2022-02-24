Події

12:42 24.02.2022

РФ завдала ракетного удару по розташуванню Командування ССО у Броварах, попередньо втрат немає - Арестович

1 хв читати

РФ завдала ракетного удару по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій у м. Бровари Київської області, повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

"Був один ракетний удар по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій. За нашими даними, втрат немає зараз. Але дані уточнюють", - сказав Арестович на брифінгу в четвер.

Як повідомлялося, під час обстрілу було задіяно крилаті ракети. Близько полудня вибухи було чути в Києві, у житлових будинках на східних околицях міста, найбільш наближених до Броварів, тремтіли вікна.

Теги: #ракета #війна #бровари
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 24.02.2022
Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів - голова Донецької обладміністрації

Окупанти обстрілюють селище Нью-Йорк із мінометів та великокаліберних кулеметів - голова Донецької обладміністрації

13:14 24.02.2022
А.Геращенко повідомляє про перших російських військовополонених у зоні ООС

А.Геращенко повідомляє про перших російських військовополонених у зоні ООС

13:13 24.02.2022
Російська техніка пішла на прорив у Київській області - Держприкордонслужба

Російська техніка пішла на прорив у Київській області - Держприкордонслужба

13:06 24.02.2022
Біля Гостомеля збито три російські вертольоти

Біля Гостомеля збито три російські вертольоти

12:45 24.02.2022
Військовий об'єкт у Броварах був атакований крилатими ракетами, інформація про жертв з'ясовується - А. Геращенко

Військовий об'єкт у Броварах був атакований крилатими ракетами, інформація про жертв з'ясовується - А. Геращенко

12:11 24.02.2022
У зоні проведення ООС збили другий гелікоптер РФ

У зоні проведення ООС збили другий гелікоптер РФ

12:10 24.02.2022
У КИЄВІ ЗНОВУ БУЛО ЧУТИ ВИБУХИ. ЙМОВІРНО, УДАРУ БУЛО ЗАВДАНО ПО РАЙОНУ БРОВАРІВ

У КИЄВІ ЗНОВУ БУЛО ЧУТИ ВИБУХИ. ЙМОВІРНО, УДАРУ БУЛО ЗАВДАНО ПО РАЙОНУ БРОВАРІВ

12:07 24.02.2022
Троє цивільних загинули у Вугледарі - МВС

Троє цивільних загинули у Вугледарі - МВС

11:52 24.02.2022
Понад 40 людей загинули та кілька десятків поранені в Україні внаслідок вторгнення РФ - Арестович

Понад 40 людей загинули та кілька десятків поранені в Україні внаслідок вторгнення РФ - Арестович

11:38 24.02.2022
Ворог зазнав серйозних втрат, буде ще більше - Зеленський

Ворог зазнав серйозних втрат, буде ще більше - Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков закликав співгромадян, які готові тримати зброю в руках, вступати до підрозділів сил ТрО, зброю видадуть

А.Геращенко повідомляє про перших російських військовополонених у зоні ООС

Російська техніка пішла на прорив у Київській області - Держприкордонслужба

У Бучі та Гостомелі чути вибухи, ймовірно, це атака на Гостомельський аеропорт

Арестович попередив про можливість подальшого обстрілу, зокрема Києва

ОСТАННЄ

Шольц закликав Путіна припинити військові дії та відкликати війська РФ

Резніков закликав співгромадян, які готові тримати зброю в руках, вступати до підрозділів сил ТрО, зброю видадуть

У Бучі та Гостомелі чути вибухи, ймовірно, це атака на Гостомельський аеропорт

Арестович попередив про можливість подальшого обстрілу, зокрема Києва

Інфраструктура українських портів не пошкоджена - Мінінфраструктури

Мінреінтеграції України оприлюднило перелік телефонів гарячих ліній служб цивільного захисту та профільних громадських організацій

Україна закликала Туреччину закрити протоки для кораблів РФ – посол

Мінкультури та інформполітики України оприлюднило перелік офіційних каналів для отримання інформації

Рада в четвер розгляне питання загальної мобілізації та оборонних закупівель - нардеп Рудик

Зеленський заявив про необхідність інформаційної мобілізації ЗМІ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА