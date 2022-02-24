РФ завдала ракетного удару по розташуванню Командування ССО у Броварах, попередньо втрат немає - Арестович

РФ завдала ракетного удару по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій у м. Бровари Київської області, повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

"Був один ракетний удар по розташуванню Командування Сил спеціальних операцій. За нашими даними, втрат немає зараз. Але дані уточнюють", - сказав Арестович на брифінгу в четвер.

Як повідомлялося, під час обстрілу було задіяно крилаті ракети. Близько полудня вибухи було чути в Києві, у житлових будинках на східних околицях міста, найбільш наближених до Броварів, тремтіли вікна.