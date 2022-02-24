Поліція просить українців повідомляти про підозрілих людей на вулицях

Національна поліція України просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, зокрема, з елементами червоного кольору на одязі.

Як зазначається у повідомленні пресслужби Нацполіції, у зв'язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи щодо забезпечення правопорядку на вулицях сіл та міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку та публічний порядок.

"Водночас правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб із червоними елементами на одязі варто повідомляти на спецлінію поліції 102", - йдеться у повідомленні.

У поліції також просять усіх цивільних не виходити на вулицю у форменому чи тактичному одязі.