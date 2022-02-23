Події

23:36 23.02.2022

Мер Маріуполя: Сьогодні нас завоювати неможливо

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Мер Маріуполя: Сьогодні нас завоювати неможливо

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко запевняє, що Маріуполь готовий відбити будь-які загрози з боку РФ.

"Маріуполь вже 8 років живе в особливому статусі, і ми знаємо, що таке війна та біди воєнного часу", - сказав він у середу ввечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Говорячи про запровадження надзвичайного стану, мер Маріуполя сказав: "Не має значення, як цей закон називається, важливо, що ми повинні були показати єднання навколо нашої країни… це не війська ДНР, а це сьогодні регулярна армія РФ, - це зовсім інший виклик".

Він подякував керівництву країни та парламенту за схвалення такого рішення та розуміння того, яка загроза є у Маріуполя від РФ.

"Маріуполь 2014 року і Маріуполь, який ми зараз бачимо – це два різні Маріуполі…. Ми стали нацією. Сьогодні нас завоювати неможливо, тому що тут на них (РФ) ніхто не чекає. За цей час у нас народилася професійна потужна армія, яка професійно забезпечена сьогодні", - наголосив Бойченко.

"Зателефонував нашим морпіхам, вони кажуть: "ми готові", - резюмував мер Маріуполя.

 

Теги: #маріуполь #загроза #позиція
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