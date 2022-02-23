Події

22:58 23.02.2022

Глави т.зв. "ДНР" і "ЛНР" звернулися до Путіна з проханням допомогти у відсічі агресії з боку української армії - Пєсков

1 хв читати
Глави т.зв. "ДНР" і "ЛНР" звернулися до Путіна з проханням допомогти у відсічі агресії з боку української армії - Пєсков

Глави т.зв. "Донецької Народної Республіки" Денис Пушилін та "Луганської Народної Республіки" Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням, щоб уникнути жертв серед мирного населення та запобігання гуманітарній катастрофі на Донбасі надати допомогу у відсічі агресії з боку Збройних сил України, повідомив прессекретар глави Російської держави Дмитро Пєсков.

"На ім'я президента РФ Володимира Путіна надійшли листи-звернення від голови Луганської Народної Республіки Леоніда Пасічника та голови Донецької Народної Республіки Дениса Пушиліна, - сказав він. - Глави згаданих республіки від себе особисто і від їхніх народів ще раз висловлюють вдячність президентові Росії за визнання їх держав".

 

 

Теги: #путін #росія #днр #лнр
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:31 23.02.2022
На півночі Криму можливі провокації з боку окупаційної влади з подальшим обвинуваченням України

На півночі Криму можливі провокації з боку окупаційної влади з подальшим обвинуваченням України

22:24 23.02.2022
У Держдепі заявили, що готові до переговорів із Росією, якщо Москва "змінить свій підхід"

У Держдепі заявили, що готові до переговорів із Росією, якщо Москва "змінить свій підхід"

16:57 23.02.2022
Ердоган заявив Путіну, що не схвалює порушення територіальної цілісності України

Ердоган заявив Путіну, що не схвалює порушення територіальної цілісності України

16:05 23.02.2022
Дуда закликав Путіна не віддавати наказ про збройну агресію проти України

Дуда закликав Путіна не віддавати наказ про збройну агресію проти України

09:19 23.02.2022
Баку очікує від Москви виправлення інформації про Туркменчайський договір 1828 року

Баку очікує від Москви виправлення інформації про Туркменчайський договір 1828 року

08:07 23.02.2022
Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками

Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками

07:58 23.02.2022
Якщо дипломатія не спрацює, Україна боротиметься за кожен сантиметр своєї землі

Якщо дипломатія не спрацює, Україна боротиметься за кожен сантиметр своєї землі

07:51 23.02.2022
Байден оголосив про санкції проти ВЕБу і Промзв’язокбанку, суверенного боргу РФ

Байден оголосив про санкції проти ВЕБу і Промзв’язокбанку, суверенного боргу РФ

07:47 23.02.2022
Байден зараз не планує зустріч із Путіним - Білий дім

Байден зараз не планує зустріч із Путіним - Білий дім

07:41 23.02.2022
Захід має визначитися, як далеко готовий піти, щоб стримати Росію

Захід має визначитися, як далеко готовий піти, щоб стримати Росію

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Луганської та Донецької областей

В Україну прибуло військове спорядження з Латвії

Байден розпорядився запровадити санкції проти Nord Stream-2 AG - заява

НБУ заявляє про контрольованість ситуації на валютному ринку та достатність резервів, з початку року продав $2,1 млрд

ВР збільшила у держбюджеті видатки на підвищення обороноздатності на 22,7 млрд грн, зокрема 9,1 млрд грн на оборону

ОСТАННЄ

Мер Маріуполя: Сьогодні нас завоювати неможливо

Кличко: Інфраструктура Києва готова до роботи у надзвичайних ситуаціях, комендантська година не вводиться, але документи треба носити із собою

Держава та великий бізнес мають гідно пройти цей непростий для України період – Зеленський на зустрічі з найбільшими підприємцями

Глава Нацполіції: Надзвичайний стан кардинально не вплине на звичайне життя, але будуть деякі обмеження

Вітренко: Рішення США щодо санкцій до ПП-2 свідчать про послідовну підтримку України з боку американських партнерів

Данілов: Без внутрішньої дестабілізації захоплення України неможливе

Небо України залишається відкритим - Мінінфраструктури

Окупаційна влада в Криму закрила КПП "Каланчак" і "Чонгар" на в'їзд та виїзд для громадян України – Денісова

Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Луганської та Донецької областей

В Україну прибуло військове спорядження з Латвії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА