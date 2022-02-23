Глави т.зв. "ДНР" і "ЛНР" звернулися до Путіна з проханням допомогти у відсічі агресії з боку української армії - Пєсков

Глави т.зв. "Донецької Народної Республіки" Денис Пушилін та "Луганської Народної Республіки" Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням, щоб уникнути жертв серед мирного населення та запобігання гуманітарній катастрофі на Донбасі надати допомогу у відсічі агресії з боку Збройних сил України, повідомив прессекретар глави Російської держави Дмитро Пєсков.

"На ім'я президента РФ Володимира Путіна надійшли листи-звернення від голови Луганської Народної Республіки Леоніда Пасічника та голови Донецької Народної Республіки Дениса Пушиліна, - сказав він. - Глави згаданих республіки від себе особисто і від їхніх народів ще раз висловлюють вдячність президентові Росії за визнання їх держав".