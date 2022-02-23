Події

12:10 23.02.2022

На Харківщині держкордон охороняють у посиленому режимі, обстановка контрольована

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На Харківщині держкордон охороняють у посиленому режимі, обстановка контрольована

Охорона державного кордону на території Харківської області здійснюється у посиленому режимі, повідомив начальник Східного регіонального управління Держприкордонслужби України Валерій Вавринюк.

"Прикордонники Харківської області охорону державного кордону здійснюють за посиленим варіантом. У пункті пропуску "Гоптівка" здійснюється посилений прикордонний контроль. Збір даних про обстановку відбувається цілодобово всіма наявними силами та засобами, зокрема за допомогою системи відеоспостереження та контролю, а також пілотованої та безпілотної авіації", - сказав Вавринюк на нараді у Харківській облдержадміністрації у середу.

"Обстановка на кордоні повністю контрольована. Прикордонники до виконання покладених завдань готові. Місцеве населення прикордоння працює у тісній взаємодії з прикордонниками", - додав він.

Теги: #кордон #харківська_область
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