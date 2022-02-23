Україна закликає партнерів запровадити більше санкцій проти РФ - Кулеба

Україна вдячна партнерам за вжиті кроки та закликає збільшувати тиск на російську економіку й оточення президента РФ Володимира Путіна, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Аби зупинити Путіна від подальшої агресії, закликаємо партнерів ввести більше санкцій проти РФ. Перші рішучі кроки були здійснені вчора, і ми вдячні за них. Зараз необхідно збільшувати тиск. Завдати удару по економіці РФ і оточенню Путіна. Болісного удару. І зробити це вже зараз", - написав Кулеба у Twitter у середу.