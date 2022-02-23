Події

07:33 23.02.2022

Кулеба та Остін обговорили зміцнення обороноздатності в Україні

1 хв читати
Кулеба та Остін обговорили зміцнення обороноздатності в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності України з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Керівник американського оборонного відомства висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічного співробітництва з Україною", - йдеться у повідомленні.

У відповідь Кулеба висловив подяку США за підтримку України та зміцнення збройних сил.

Також обидва міністри обговорили практичні кроки у захисті України, зокрема, розвиток співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони.

 

 

Теги: #сша #кулеба #ллойд
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:58 23.02.2022
Якщо дипломатія не спрацює, Україна боротиметься за кожен сантиметр своєї землі

Якщо дипломатія не спрацює, Україна боротиметься за кожен сантиметр своєї землі

07:55 23.02.2022
Стратегія впровадження санкцій проти РФ хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко – Кулеба

Стратегія впровадження санкцій проти РФ хвилями може працювати, якщо це продовжуватиметься стійко – Кулеба

07:51 23.02.2022
Байден оголосив про санкції проти ВЕБу і Промзв’язокбанку, суверенного боргу РФ

Байден оголосив про санкції проти ВЕБу і Промзв’язокбанку, суверенного боргу РФ

07:47 23.02.2022
Байден зараз не планує зустріч із Путіним - Білий дім

Байден зараз не планує зустріч із Путіним - Білий дім

07:36 23.02.2022
Блінкен вітає призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Блінкен вітає призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

07:22 23.02.2022
США продовжать ескалувати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України – Блінкен

США продовжать ескалувати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України – Блінкен

07:08 23.02.2022
Блінкен скасував зустріч із Лавровим

Блінкен скасував зустріч із Лавровим

07:07 23.02.2022
Байден провів зустріч із Кулебою

Байден провів зустріч із Кулебою

07:07 23.02.2022
США, якщо буде необхідність, будуть готові запроваджувати санкції проти Сбербанку, ВТБ

США, якщо буде необхідність, будуть готові запроваджувати санкції проти Сбербанку, ВТБ

21:41 22.02.2022
США запровадять санкції проти Росії

США запровадять санкції проти Росії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 25 062 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали 37 432 особи, 297 померли

Місія МВФ із другого перегляду програми stand-by для України розпочинає роботу в середу

Байден оголосив про санкції проти ВЕБу і Промзв’язокбанку, суверенного боргу РФ

США продовжать ескалувати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України – Блінкен

Минулої доби російські найманці 96 разів порушили режим припинення вогню

ОСТАННЄ

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 428 млн

В Україні за добу виявили 25 062 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали 37 432 особи, 297 померли

Місія МВФ із другого перегляду програми stand-by для України розпочинає роботу в середу

Якщо Росія продовжить агресію проти України, вона зустрінеться з масивними наслідками

"Укрзалізниця" заявляє про незаконність списання зі своїх рахунків 55 млн грн на користь "Профінанс Груп" за борги ДЗ

Захід має визначитися, як далеко готовий піти, щоб стримати Росію

Шмигаль про введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях: "Ми опрацьовуємо різні плани на різні ситуації"

Виконання умов Росії суперечить вибору українського суспільства - Шмигаль

Визнання Росією так т.зв. "Л/ДНР" ніяк не вплине на виконання всіх соціальних обов'язків держави перед населенням

Місто Красногорівка знову без електропостачання

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА