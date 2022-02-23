Кулеба та Остін обговорили зміцнення обороноздатності в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності України з міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Керівник американського оборонного відомства висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічного співробітництва з Україною", - йдеться у повідомленні.

У відповідь Кулеба висловив подяку США за підтримку України та зміцнення збройних сил.

Також обидва міністри обговорили практичні кроки у захисті України, зокрема, розвиток співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони.