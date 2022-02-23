Події

07:07 23.02.2022

Байден провів зустріч із Кулебою

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Байден провів зустріч із Кулебою

Президент США Джозеф Байден зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє пресцентр Білого дому.

"Президент Байден поінформував міністра закордонних справ Кулебу про реакцію Сполучених Штатів на рішення Росії визнати передбачувану "незалежність" так званих регіонів ДНР та ЛНР України, включно з указом, виданим минулої ночі, та про нові санкції, оголошені сьогодні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок увечері.

Також Байден підтвердив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу у сфері безпеки та макроекономічну підтримку".

Крім цього, "Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами швидко та рішуче відреагувати на будь-яку подальшу російську агресію проти України", - підсумували в Білому домі.

Джерело: ttps://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/22/readout-of-president-bidens-meeting-with-foreign-minister-kuleba-of-ukraine/

Теги: #зустріч #байден #кулеба
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