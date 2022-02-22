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20:14 22.02.2022

НКРЕКП розпочала розслідування діяльності компаній "ДТЕК", "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" на предмет порушень законодавства на ринку е/е

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НКРЕКП розпочала розслідування діяльності компаній "ДТЕК", "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" на предмет порушень законодавства на ринку е/е

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні у вівторок розпочала розслідування діяльності "НАЕК "Енергоатом", трьох генкомпаній "ДТЕК" ("Дніпро-", "Захід-" та "Східенерго"), а також трьох трейдерів "Д.Трейдінг", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" на предмет порушень законодавства щодо функціонування ринку електроенергії за період з 1 січня 2021 року до 10 лютого 2022 року.

"Департамент енергоринку за результатами оперативного моніторингу ринку електричної енергії в торговій зоні "ОЕС України" повідомив, що дії деяких учасників на ринку з купівлі/продажу електроенергії спричинили зниження ціни на ринку "на добу наперед" (РДН), перетікання обсягів з РДН на внутрішньодобовий ринок (ВДР), зменшення ціни заявок на продаж іншими учасниками ринку, витіснення виробників електроенергії та ДП "Гарантований покупець" з РДН", – йдеться в обґрунтуванні відповідної постанови регулятора.

Як повідомлялося, НКРЕКП 10 лютого звинуватила "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та "ДТЕК" у діях, які призвели до обвалу ціни електроенергії на ринку "на добу наперед" з початку лютого і могли свідчити про змову.

За інформацією регулятора, від початку лютого цього року сумарний попит групи "ДТЕК" та "Юнайтед Енерджі" становив 81% усього попиту на РДН, а сумарна пропозиція "Енергоатом" та групи ДТЕК – 39% від усієї пропозиції на РДН.

"Така ситуація вказує на величезну ринкову владу окремих компаній та монополізацію ринку", – зазначили в комісії.

Регулятор зазначив, що загалом у лютому пропозиція на РДН зросла на 30% порівняно з січнем (насамперед через збільшення генерації АЕС), деякі великі компанії на додачу різко змінили свою поведінку на РДН, що призвело до суттєвого зниження ціни.

НКРЕКП у період з 4 до 14 лютого вжила цілу низку обмежувальних заходів, спрямованих на подолання профіциту на ринку електроенергії та стабілізації цін.

Зокрема, на засіданні 14 лютого регулятор прийняв тимчасові рішення на період до 28 лютого про встановлення мінімальної ціни на внутрішньодобовому ринку (ВДР) 110% від ціни на ринку "на добу наперед" на розрахунковий період та відкоригував алгоритм плати за негативні небаланси на рівні 102% від граничної ціни на РДН. Також регулятор продовжив дію мінімальної граничної ціни на РДН.

Відповідні зміни було внесено до "карантинної" постанови №766 від 8 квітня 2020 року.

Теги: #розслідування #енергетика #електроенергія
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