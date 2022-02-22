Події

19:43 22.02.2022

Кулеба подякував Бербок за рішення ФРН про призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

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Кулеба подякував Бербок за рішення ФРН про призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку главі МЗС Німеччини Анналене Бербок за рішення ФРН про зупинення сертифікації "Північного потоку-2" та додаткову допомогу для України.

"У розмові з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок висловив вдячність за зупинку сертифікації ПП2. Обговорили санкції ЄС проти РФ і додаткову допомогу для України. Висловив переконання, що у цій новій реальності Німеччина може зробити ще більше для миру в Україні та Європі", - написав Кулеба у своєму Twitter у вівторок.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що зупинив процес сертифікації "Північного потоку-2".

 

Теги: #мзс #німеччина #північний_потік_2
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