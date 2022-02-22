У МЗС РФ відклали на майбутнє вирішення питання про межі "Л/ДНР"

Питання меж так званих Донецької та Луганської народних республік - це питання майбутнього, його вирішуватимуть, заявляють у Міністерстві закордонних справ РФ.

"Наразі треба вирішувати інші питання. А це питання, його буде, безумовно, якось вирішено", - сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі телеканалу "Дождь" (визнаний у Росії ЗМІ-іноагентом) у вівторок.

"Війна йде вісім років, і питання кордону постало не сьогодні. І не лише для того, щоб його було красиво демарковано, і там поставили прикордонні стовпчики. Це питання було саме пов'язане з життям і смертю: тому що ця лінія була зафіксована в документах, тому що від цієї лінії відбувалося відведення сил, тому що спостерігачі фіксували обстріли виходячи від цієї лінії. Це питання, яке й обговорювалося, і фіксувалося, і було важливим усі ці роки", - сказала Захарова.

Він наголосила: "Воно постало не сьогодні. Ви, звісно, не зможете вирішити питання з делімітацією та демаркацією кордонів за годину. Це неможливо. Неможливо зробити навіть для держав, які є добросусідськими і дружніми, і у яких немає проблем. Це питання майбутнього. Але питання кордону постало не сьогодні".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи є питання кордонів питанням, яке вирішуватиметься, Захарова сказала: "Так, звісно".

Раніше питання про те, чи йдеться про визнання "ЛНР" та "ДНР" у нинішніх, фактичних межах або в колишніх адміністративних межах цих республік, поставили прессекретарю президента РФ Дмитру Пєскову.

"(Визнані) у тих межах, у яких вони себе проголошували. Коли ці дві республіки були проголошені", - сказав Пєсков.