18:21 11.09.2025

Польща розгортає близько 40 тисяч військових на кордонах з РФ та Білоруссю - ЗМІ

Близько 40 тисяч польських військових буде розгорнуто на кордонах із РФ та Білоруссю на тлі масштабного вторгнення російського дронів 10 вересня в повітряний простір і спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025", повідомляє польський мовник TVP на сайті у четвер.

"Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" протягом багатьох місяців. Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 тис польських солдатів, а також солдати НАТО, щоб адекватно реагувати. Пам'ятаймо, що "Захід-2025" — це наступальні навчання", - сказав заступник міністра оборони Цезарій Томчик.

Очікується, що в спільних російсько-білоруських навчаннях "Захід-2025" візьмуть участь десятки тисяч військових, через що Польща ухвалила рішення розгорнути близько 40 тис своїх солдатів поблизу східного кордону, заявив він. За його словами, навчання можуть стати передумовою агресії РФ проти країн НАТО та ЄС.

Польська влада зазначає, що однією з цілей навчань "Захід-2025" є відпрацювання можливого нападу на так званий Сувальський коридор – вузьку смугу території між Білоруссю та російським Калінінградом, що з’єднує Польщу та Литву. Упродовж останніх років Польща посилила прикордонну інфраструктуру на кордонах з Калінінградом і Білоруссю, зокрема на 400-кілометровому польсько-білоруському відрізку, де спостерігалася міграційна криза.

Як повідомлялося раніше, Польща 10 вересня оголосила про тимчасове закриття прикордонних переходів з Білоруссю під час навчань "Захід-2025". У середу, після того як російські БПЛА порушили повітряний простір Польщі, влада у Варшаві оголосила, що кордон залишатиметься закритим "до подальшого повідомлення".

