Фон дер Ляєн: міжнародні кордони не можна змінювати силою, тільки Україна може прийняти такі рішення

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що тільки Україна може приймати рішення щодо своїх кордонів, адже їх не можна змінювати силою.

"Щодо будь-яких територіальних питань в Україні – наша позиція чітка: міжнародні кордони не можна змінювати силою. Це рішення, які має приймати Україна, і тільки Україна, і ці рішення не можуть бути прийняті без участі України", - сказала вона у неділю в Брюсселі під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським підходу до преси по завершенню двосторонньої зустрічі.