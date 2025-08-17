Інтерфакс-Україна
Події
16:22 17.08.2025

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про необхідність надійних гарантій безпеки як для захисту України так і для Європи в контексті можливості укладання мирної угоди між Україною та РФ.

"Ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту як України, так і життєво важливих інтересів безпеки Європи. Україна повинна бути здатною відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність. Не може бути жодних обмежень для українських збройних сил, будь то співпраця з іншими третіми країнами чи допомога від інших третіх країн, жодних обмежень для українських збройних сил", - заявила вона у неділю в Брюсселі під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським підходу до преси по завершенню двосторонньої зустрічі.

Фон дер Ляєн вжила вже відоме своє порівняння для України, щоб вона стала "сталевим дикобразом, неперетравним для потенційних загарбників". "Ми вітаємо готовність президента Трампа зробити свій внесок у гарантії безпеки для України, подібні до статті 5, і Коаліція бажаючих, включаючи Європейський Союз, готова зробити свій внесок", - наголосила президентка Єврокомісії.

При цьому вона зазначила, що "робота із захисту Європи - це, перш за все, наш обов'язок, і ми наполегливо працюємо над прискоренням та розширенням масштабів, оскільки ми нарощуємо обороноздатність Європи". "Завдяки інструменту SAFE ми забезпечуємо узгодження оборонних потреб держав-членів та України, а також зміцнення промислової оборонної бази України. Я маю на увазі, зокрема, безпілотники. Це відповідає нашим взаємним інтересам, і я маю намір відвідати держави-члени, які знаходяться на передовій, найближчими тижнями", - повідомила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також зазначила, що ЄС продовжує підтримувати шлях України до членства в Європейському Союзі. "Це саме по собі також є гарантією безпеки", - переконана вона.

Крім того фон дер Ляєн підтвердила свою участь не тільки у відеоконференції Коаліції охочих, але й буде супроводжувати Зеленського та інших європейських лідерів на зустрічі в понеділок, яка запланована з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. За її словами, всі ці та інші питання будуть предметом обговорення під час зустрічі.

