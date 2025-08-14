Інтерфакс-Україна
Події
18:14 14.08.2025

Непорушність міжнародно визнаних кордонів залишається безальтернативною основою для будь-яких рішень - Стефанчук

1 хв читати

Принципи територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів залишаються безальтернативною основою для будь-яких рішень, і цю думку розділяє голова парламенту Сербії Ана Брнабич, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Тривають міжпарламентські консультації. Провів телефонну розмову з головою Народної Скупщини Республіки Сербія Аною Брнабич.Колега уважно стежить за перебігом переговорів…Погодилися, що принципи територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів залишаються безальтернативною основою для будь-яких рішень. Україна має бути учасником усіх процесів, що її стосуються. Європа — повноцінною стороною в обговоренні власної безпеки", - написав Стефанчук у Фейсбуці.

Він зазначив, що такий обмін думками посилює взаєморозуміння між Україною та Сербією та відкриває додаткові можливості для конструктивної співпраці.

Теги: #стефанчук #сербія #кордони

