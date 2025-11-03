Вучич заявив про можливість дострокових парламентських виборів на тлі масових протестів

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що парламентські вибори можуть відбутися раніше запланованого терміну — на тлі масових антиурядових протестів, повідомляє Financial Times.

"Вибори відбудуться до завершення мандату, у грудні 2027 року…Точний час визначать компетентні органи", — сказав Вучич на пресконференції, інформує видання.

Десятки тисяч сербів вийшли на вулиці з вимогою дострокових виборів, звинувачуючи владу у корупції та авторитаризмі. Протести посилилися після трагедії в Нові-Саді, де внаслідок обвалу залізничного вокзалу загинуло 16 людей.

Джерело: https://www.ft.com/content/abb88f2c-5f92-4ba5-9e54-9e15481d0a6a