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19:53 24.02.2025

Глава МВС на спільному засіданні уряду та ЄК: обговорили безпеку кордонів з країнами ЄС та контроль за розповсюдженням зброї

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Глава МВС на спільному засіданні уряду та ЄК: обговорили безпеку кордонів з країнами ЄС та контроль за розповсюдженням зброї

Гарантування безпечного середовища в Україні, безпека кордонів з країнами Європейського союзу, допомога українцям за кордоном та контроль за розповсюдженням зброї задля безпеки громадян України та ЄС є ключовими напрямами співпраці МВС України з європейськими колегами, наголошує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ми сьогодні представили комплексний стратегічний план дій по гарантуванню безпечного середовища в нашій країні, обговорили безпеку кордонів з країнами Європейського Союзу та їхнє технічне оснащення, в тому числі через Frontex (сили прикордонної служби ЄС – ІФ-У)", - сказав Клименко в понеділок на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії.

Також, за його словами, йшлося про допомогу українцям в ЄС та їхній статус, безпеку в Україні після закінчення війни як передумову повернення громадян України з-за кордону.

"Допрацьовуємо концепцію міграційної політики, яка стане основою для однойменної стратегії, цьому будуть передувати консультації з міністрами внутрішніх справ країн ЄС та Європейської комісії", - наголосив міністр.

Крім того, як зазначив глава МВС, на порядку денному залишається контроль за розповсюдженням зброї задля безпеки громадян України та ЄС.

"Сподіваюся на постійний контакт з єврокомісарами, які відповідають за безпеку", - додав Клименко.

Він зазначив, що Україна також має бути готовою до "вирішення кризових ситуацій в сфері цивільного захисту".

Міністр подякував європейським колегам за допомогу в оснащенні та підготовці системи МВС України протягом цим трьох років повномасштабної російської агресії.

Теги: #кордони #клименко #єс #мвс

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