Інтерфакс-Україна

Події

17:17 22.03.2025

Литва готова слідом за Польщею реалізовувати плани мінування кордону з Білоруссю і Росією

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Литва готова слідом за Польщею реалізовувати плани мінування кордону з Білоруссю і Росією

Литва планує посилити захист свого кордону з Білоруссю і Калінінградською областю Росії, заявили в литовському Міноборони.

"Міністр (міністр національної оборони Довіле Шакалене (Dovilė Šakalienė) прийняла у Вільнюсі міністрів оборони країн Балтії. Оновлено формат польсько-литовської Ради міністрів оборони. …Під час таких зустрічей було ініційовано обговорення питання оновлення та розширення концепції контрмобільності - на основі польського прикладу північно-східний фланг міг би бути посилений кількома шарами фортифікаційних споруд, включаючи протипіхотні і протитанкові міни, але не обмежуючись ними", - йдеться в повідомленні.

"Регіональні партнери мають намір домагатися фінансування Євросоюзу для досягнення цієї мети", - додали у відомстві.

Раніше заступник голови Міноборони Польщі Павел Бейда заявив, що в рамках проєкту з будівництва укріплень "Східний щит" на кордоні з Білоруссю і Росією заплановано встановлення протипіхотних мін.

Теги: #захист #литва #мінування #кордони

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