Події

13:21 22.02.2022

На Луганській ТЕС у Щасті через потрапляння снаряда горить трансформатор

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На Луганській ТЕС у Щасті через потрапляння снаряда горить трансформатор

Займання трансформатора сталося внаслідок обстрілу Луганської ТЕС у м. Щастя Луганської області російськими найманцями у вівторок, вогонь перекинувся на сусідній трансформатор, повідомляється у Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"22 лютого о 12:34 у м. Щастя внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території сталося влучення снаряда в трансформатор на території ТЕС із подальшим займанням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор. До місця пожежі прямують пожежно-рятувальні підрозділи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, м. Щастя залишилося без енерго-, тепло- та водопостачання внаслідок зупинення роботи розташованої у місті Луганської теплоелектростанції внаслідок пошкодження трьох ліній електропередач 110 кВ та 220 кВ після інтенсивного обстрілу міста російськими найманцями.

Поліція обмежила в'їзд транспорту до міста.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) запропонувала визнати обстріл м. Щастя та пошкодження Луганської теплоелектростанції надзвичайною ситуацією державного рівня. Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай з посиланням на позицію Комісії ТЕБ та НС повідомив, що артилерійські обстріли Щастя були точковими і мали на меті знищення критичної інфраструктури.

Теги: #трансформатор #пожежа #щастя #луганська_тес
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