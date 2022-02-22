Події

13:17 22.02.2022

Ткаченко: Вдячний українцям за холоднокровність та спокій

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Ткаченко: Вдячний українцям за холоднокровність та спокій

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко висловив подяку українцям, які попри внутрішню тривожність зберігають холоднокровність та спокій.

"Я вдячний українцям, що попри внутрішню тривожність зберігають холоднокровність та спокій. Паніка в Україні потрібна лише державі-агресору – РФ. Росію дратує, що їхні пропагандистські вкиди вже не діють на українців, тож Кремль продовжить інформаційні атаки по нам з новою силою. Тому й надалі пропускаємо все крізь призму критичного мислення. З боку держави ми триматимемо оборону у розвінчуванні фейків та докладатимем зусиль для захисту інформпростору", - написав Ткаченко у Telegram-каналі.

Міністр наголосив, що всі останні дії Кремля – лише продовження тієї варварської політики, яка триває вже вісім років.

"Нібито ми, чи світ не знали, що на окупованій частині Донбасу є російські війська? Нібито Володимир Путін, до вчорашнього спіча, не маніпулював історичними фактами… Україна – не одна. Ми чекаємо не лише жорсткої реакції світу на агресію Росії, а й конкретних санкцій. А також конкретної допомоги Україні, яка стала єдиним реальним захисником Європи від імперських планів Путіна", - додав міністр.

Ткаченко заявив, що країна має план дій, а чиновники продовжують активно працювати в межах компетенцій своїх відомств.

"Ми не відмовляємося від дипломатичного шляху врегулювання ситуації. Але хай ворог пам’ятає – ми готові дати йому відсіч. І всі об’єднаємося для допомоги нашим Збройним силам", - підсумував міністр.

 

Теги: #мінкультури #агресія_рф #ткаченко
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