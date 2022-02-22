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10:46 22.02.2022

Кулеба: Час санкцій проти РФ настав

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Кулеба: Час санкцій проти РФ настав

Україна наполягає, що настав час для впровадження санкцій проти РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Незважаючи на шквал емоцій, ми наразі зосереджені на ключовому - на тому, щоб було ухвалено рішення, необхідні для стримування Росії. Я сьогодні провів декілька телефонних розмов: із держсекретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, керівником зовнішньої політики ЄС. Ключова тема була санкції, тут нема чого приховувати. Наразі головне - це коли і які санкції проти РФ будуть застосовані. Наша позиція чітка: треба застосовувати санкції проти Росії. Час настав", - сказав Кулеба у відеозверненні з Вашингтона у вівторок.

Міністр зазначив, що Україна скликає всі можливі міжнародні формати, міжнародні засідання, наполягає на проведенні самітів, застосуванні всіх міжнародних механізмів, доступних для стримування Росії.

"Ми всі чудово розуміємо, що відбувається і як Росія нас провокує. Ми наразі маємо проявити мудрість, витримку, щоб запобігти розгортанню збройного протистояння. Президент України також провів надзвичайно насичений день, мав телефонні розмови з низкою лідерів, провів засідання РНБО. У вівторок ця робота продовжиться, і всі ми займатимемося захистом національних інтересів України. Це завдання номер один. Але є ще стратегічне завдання - це пошук вигідного рішення, вигідного Україні, у ситуації, що склалася", - наголосив глава МЗС.

Теги: #мзс #санкції #агресія_рф #кулеба
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