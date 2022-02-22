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09:54 22.02.2022

Мер Києва: Партнери України мають негайно впровадити пакет санкцій проти РФ

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Мер Києва: Партнери України мають негайно впровадити пакет санкцій проти РФ

Міський голова Києва Віталій Кличко закликає міжнародних партнерів України негайно впровадити пакет санкцій проти РФ, а українців - об'єднатися перед загрозою незалежно від політичних переконань, створювати тероборону.

"Ми бачимо, що Росія фактично оголосила війну… Ми не боїмося, боротимемося далі. Демократичний світ, сподіваюся, розуміє масштаб загрози…. Партнери України мають негайно впровадити весь пакет санкцій проти агресора, які погодили країни ЄС та НАТО. Дякуємо тим державам, лідери яких вже заявили про готовність застосувати санкції", - сказав Кличко у вівторок у відеозверненні.

За його словами, необхідно докласти всіх зусиль на міжнародній арені та всередині країни для того, щоб зупинити агресора.

"Ми віримо у наші Збройні сили, ми створюємо територіальну оборону, ми об'єднуємося перед загрозою, об'єднуємося незалежно від політичних переконань… Ми маємо бути єдиним фронтом", - заявив він.

Кличко додав, що пишається українцями, киянами, які не піддаються паніці та готові захищати свою країну та свою свободу.

"На нашому боці справедливість і правда. Ми у себе вдома", - підсумував він.

Теги: #кличко #київ #агресія_рф
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