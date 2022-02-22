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00:30 22.02.2022

Кулеба та Трасс обговорили санкції, які Велика Британія разом із союзниками впровадять проти РФ

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Кулеба та Трасс обговорили санкції, які Велика Британія разом із союзниками впровадять проти РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обговорила з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою санкції, які Велика Британія запровадить проти Росії разом із союзниками.

"Поговорила з Дмитром Кулебою, щоб повністю підтримати Україну та обговорити санкції, які Велика Британія запровадить проти Росії разом із нашими союзниками", - написала Трасс у Twitter у ніч на вівторок.

Крім того, глава британського МЗС зазначила, що Велика Британія та ЄС координуватимуть свої дії, щоб запровадити швидкі санкції проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

"Після останнього нападу Росії на суверенітет України сьогодні ввечері я розмовляла з Жозепом Боррелем. Ми домовилися, що Велика Британія та ЄС координуватимуть свої дії, щоб ввести швидкі санкції проти режиму Путіна і стояти пліч-о-пліч з Україною", - зазначила Трасс.

Джерело:

 

 

Теги: #україна #мзс #британія #санкції
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