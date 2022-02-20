Події

15:50 20.02.2022

Зеленський і Макрон підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші

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Зеленський і Макрон підтримали невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого лідери підтримали якнайшвидше скликання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі для негайного введення режиму тиші в регіоні.

"У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокаційні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші", – написав Зеленський у Twitter.

Днем раніше, в суботу ввечері, президенти по телефону обмінялися оцінками і позиціями в контексті загроз безпеці вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, Зеленський поінформував про інтенсифікацію провокаційних обстрілів українських позицій, зокрема населених пунктів, з боку незаконних збройних формувань, що спричинили втрати серед наших військових. "Ми розцінюємо це як цинічну провокацію, але Україна не піддається на провокації", – зазначив він.

Президенти обговорили питання мирного врегулювання, передусім у світлі останніх заходів у рамках Нормандського формату і відмови російської сторони від участі в засіданні ТКГ, яке скликалося з ініціативи України. "Росія відмовилася сьогодні і вчора від засідання ТКГ. Ми наполягаємо на його негайному проведенні", – акцентував Зеленський і додав, що Україна і далі виступатиме за цілковите припинення вогню.

Співрозмовники погодилися з необхідністю подальших політико-дипломатичних зусиль міжнародного співтовариства для запобігання ескалації російської агресії.

Теги: #розмова #ткг #макрон #зеленський
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