G7 закликає Росію вибрати дипломатичний шлях, знизити напруженість і вивести збройні сили від кордонів України

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також верховний представник Європейського Союзу опублікували заяву, в якій закликають Росію обрати шлях дипломатії, знизити ескалацію і виконати свої зобов'язання за підсумками Мінських угод.

"Закликаємо Росію обрати шлях дипломатії, деескалацію напруженості, виведення збройних сил від кордонів України і до повного дотримання міжнародних зобов'язань, зокрема щодо зниження ризиків і прозорості військових дій. Як перший крок ми очікуємо, що Росія здійснить оголошене скорочення своєї військової активності вздовж кордонів України. Ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо судити про Росію за її справами", – йдеться в заяві, опублікованій в неділю вночі за київським часом.

Також у заяві наголошується, що "Росія не повинна сумніватися в тому, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки, зокрема фінансові та економічні санкції щодо широкого кола галузевих і окремих цілей, що призведе до серйозних збитків і безпрецедентних витрат для російської економіки. Ми вживемо узгоджених обмежувальних заходів у разі такої події".

Міністри висловили підтримку Україні, зокрема "прихильність суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми підтверджуємо право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє і механізми безпеки. Ми вітаємо стриману позицію України перед лицем провокацій і зусиль з дестабілізації".

"Ми наголошуємо на нашій глибокій вдячності і постійній підтримці зусиль Німеччини та Франції в рамках нормандського процесу щодо забезпечення повного виконання Мінських угод, що є єдиним шляхом до міцного політичного врегулювання конфлікту на сході України. Ми визнаємо публічні заяви президента Зеленського, в яких підкреслюється тверда прихильність України Мінським угодам і його готовність зробити конструктивний внесок у цей процес", – наголошується в повідомленні.