Українсько-американська ракета "Антарес" вивела на орбіту корабель із вантажем для МКС

Перший у 2022 році пуск українсько-американської ракети-носія середнього класу "Антарес" відбувся в суботу о 19:40 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США), повідомило ДП "Конструкторське бюро "Південне" (Дніпро).

"Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС)", - йдеться в релізі.

Ракета-носій "Антарес" складається із двох ступенів. Основна конструкція першого ступеня розроблена КБ "Південне" та виготовлена ДП "ВО ПМЗ" у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-Аркос" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-Юком" (Запоріжжя), ТОВ "Чезара Телеметрія", "Рапід" (Чернігів) та іншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт із проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія, зазначається у повідомленні.

Основне завдання місії – доставка на МКС провізії, обладнання для станції та матеріалів для наукових досліджень, вивезення з МКС та утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу. Це перша місія Northrop Grumman Corporation, під час якої буде піднято орбіту МКС за допомогою підстикованого до станції вантажного корабля Cygnus, зазначає КБ "Південне".

За його даними, запуск Cygnus дозволить провести на борту МКС, зокрема такі роботи, як дослідження про вплив препарату на клітини раку, дослідження компанії Colgate-Palmolive про прискорене старіння шкіри в умовах мікрогравітації, демонстрацію технології літій-іонних вторинних батарей, перевірку гідропонних та аеропонних методів вирощування рослин, випробування нових датчиків водню.

Усього з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 16 разів, 15 із них – успішно.