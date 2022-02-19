Українська дипломатія працює в режимі нон-стоп - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про напружену роботу українських дипломатів на тлі російської кризи в сфері безпеки.

"На тлі російської кризи в сфері безпеки, українська дипломатія сьогодні і в найближчі дні працює в режимі нон-стоп для посилення підтримки України: дипломатичної, військової, фінансової, санкційної", - написав міністр у твіттер-акаунті в суботу.

Він зазначив, що дипломатичні працівники використовуватимуть будь-яку можливість для захисту України та запобігання подальшій ескалації.