Події

14:13 19.02.2022

Українська дипломатія працює в режимі нон-стоп - Кулеба

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Українська дипломатія працює в режимі нон-стоп - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про напружену роботу українських дипломатів на тлі російської кризи в сфері безпеки.

"На тлі російської кризи в сфері безпеки, українська дипломатія сьогодні і в найближчі дні працює в режимі нон-стоп для посилення підтримки України: дипломатичної, військової, фінансової, санкційної", - написав міністр у твіттер-акаунті в суботу.

Він зазначив, що дипломатичні працівники використовуватимуть будь-яку можливість для захисту України та запобігання подальшій ескалації.

Теги: #мзс #кулеба
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