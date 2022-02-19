Вибух на розподільному газопроводі під Луганськом не позначився на роботі ГТС України

Вибух на розподільному газопроводі на тимчасово окупованій території в Луганській області не позначився на роботі газотранспортної системи України, яка продовжує працювати у штатному режимі, повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"З огляду на чисельні повідомлення в ЗМІ щодо вибуху газопроводу в Луганській області на тимчасово окупованій території маємо повідомити, що транзит газу через тимчасово окуповану територію не відбувається. На газотранспортну систему України інцидент не впливає. ОГТСУ працює в штатному режимі та продовжує надійно виконувати свої транзитні зобов’язання", - написав Макогон на своїй сторінці у Facebook у суботу.

Він уточнив, що вибух стався на розподільному газопроводі біля Луганська, на території, через яку магістральний газопровід "Дружба" не проходить.