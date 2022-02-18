Посольство Британії в Україні тимчасово переводять із Києва до Львова

Співробітників посольства Великої Британії в Україні тимчасово переміщують із Києва до Львова, і вони, як і раніше, можуть надавати деякі консульські послуги, йдеться у заяві МЗС Великої Британії.

"Офіс британського посольства у Києві тимчасово переводять. Співробітники посольства працюють з офісу британського посольства у Львові", - наголошується у документі.

Згідно з ним, британське посольство у Львові оформлятиме документацію та опікуватиметься консульською допомогою. Потрапити до офісу посольства можна буде лише за попереднім записом.

У МЗС також рекомендували британським підданим, які перебувають в Україні, покинути країну.

"Якщо ви ухвалите рішення залишитися в Україні, вам слід уважно стежити за ситуацією через можливі бойові операції, постійно переглядати плани від'їзду та переконатися в тому, що ваші документи, необхідні для поїздок, дійсні. Вам слід регулярно стежити за інформацією у ЗМІ та за рекомендаціями щодо поїздок", - наголосили у відомстві.

США 14 лютого з міркувань безпеки ухвалили рішення тимчасово перевести своє посольство в Україні з Києва до Львова. Держсекретар США Ентоні Блінкен висловлював надію, що дипломати повернуться до Києва, "щойно дозволять умови".

Блінкен наголошував, що розпорядився вжити таких заходів задля безпеки співробітників дипмісії США.