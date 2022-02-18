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13:07 18.02.2022

Шмигаль на годині запитань до уряду декілька разів ухилився від відповіді на запитання про відставку Шкарлета

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Шмигаль на годині запитань до уряду декілька разів ухилився від відповіді на запитання про відставку Шкарлета

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді декілька разів ухилився від відповіді на запитання щодо відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Зокрема, під час години запитань до уряду у Верховній Раді спочатку депутат від фракції "Голос", колишня перша заступниця міністра освіти (2014-2016 роки) Інна Совсун, а потім депутат від фракції "Голос", секретар комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа, серед іншого, поставили прем'єр-міністру Денису Шмигалю запитання чи має він намір і коли внести подання на звільнення міністра освіти Сергія Шкарлета.

У своїх запитаннях депутати звинувачували Шкарлета у провалі реформи "Нова українська школа", реформи шкільного харчування, плагіаті, а також скандалах навколо національного університету "Києво-Могилянська академія" та Національної комісії зі стандартів державної мови.

Крім того, парламентарі звертали увагу на неодноразові мітинги студентів за відставку Шкарлета, які відбувалися останнім часом.

"Освітня реформа є однією з найважливіших у нашій країні, серед тих двох десятків, які ми реалізуємо. Ми до цього ставимося дуже відповідально всім Кабміном, я особисто і міністр Шкарлет також", - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання.

Щодо студентських протестів, прем'єр заявив, що проводив зустрічі зі студентами і має з ними низку домовленостей.

Шмигаль також звернув увагу на те, що реформа шкільного харчування триває і реалізується досить успішно.

Щодо інших проблемних питань, пов'язаних із Нацкомісією з держмови та призначеннями до вишу, прем'єр заявив, що всі вони перебувають на контролі уряду та профільного міністерства.

Водночас, незважаючи на заклики з боку депутатів, прем'єр не відповів на пряму на запитання щодо можливої відставки Шкарлета.

Як повідомлялося, 3 лютого 2022 року біля будівлі Кабінету Міністрів відбувався пікет, організований студентським самоврядуванням Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), з вимогами відставки міністра освіти Шкарлета. Акція була пов'язана з тим, що Міносвіти оголосило повторний конкурс на зайняття посади президента вишу, не визнавши результатів виборів, у яких переміг голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт. Після того, як ситуацію було розглянуто на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, Шкарлет скасував наказ про повторний конкурс.

15 лютого 2022 року голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська звинуватила міністра освіти Шкарлета у дестабілізації роботи відомства та заявила, що має намір оскаржити порушення у суді.

У вересні 2021 року Комітет з етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета (пізніше Окружний адмінсуд Києва за його позовом проти НАЗЯВО визнав незаконними дії Комітету з питань етики). До цього в ЗМІ з посиланням на антиплагіатну ініціативу "Дисергейт" з'явилася інформація про те, що в дисертації та наукових публікаціях Шкарлета виявили великі обсяги плагіату. Сам Шкарлет, ще будучи ректором Чернігівського національного технологічного університету, заперечував наявність плагіату у своїх роботах.

2020 року в урядовому кварталі Києва відбувалися акції противників призначення Шкарлета спочатку в. о. міністра освіти, а потім і міністром. Тоді учасники пікетів звинувачували Шкарлета у плагіаті та продовженні політики міністра освіти часів експрезидента Віктора Януковича Дмитра Табачника.

Верховна Рада 17 грудня 2020 року призначила Шкарлета міністром освіти та науки України. З травня 2010 року він був ректором Чернігівського національного технологічного університету, обіймав цю посаду до призначення заступником міністра у червні 2020 року.

Теги: #відставка #шмигаль #шкарлет
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