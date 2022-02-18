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11:47 18.02.2022

Війська РФ поблизу України налічують близько 149 тис. осіб і найближчими днями можуть зрости ще на кілька тисяч

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Війська РФ поблизу України налічують близько 149 тис. осіб і найближчими днями можуть зрости ще на кілька тисяч

Підрозділи російських військ поблизу України налічують близько 129 тис. наземного компонента і разом із морською та авіаційною компонентою їхня кількість становить близько 149 тис., повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Оскільки російські навчання в Білорусі, інших регіонах та Чорному морі перебувають в активній фазі, основну масу військ уже стягнуто. Ми очікуємо, що найближчими днями буде залучено ще кілька тисяч осіб", – сказав він, виступаючи у Верховній Раді в п'ятницю.

Міністр додав, що найближчими днями очікується також входження в Чорне море ще трьох російських кораблів.

Резніков зазначив, що одночасно в Росії тривають навчання Росгвардії "Заслон-2022". "Цей компонент також перебуває у полі нашого зору", – сказав глава Міноборони.

Теги: #міноборони #резніков #агресія_рф
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