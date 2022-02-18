Події

07:13 18.02.2022

У Станиці Луганській в результаті вечірнього обстрілу постраждало 3 житлові будинки, у двох місцях перебито газопровід

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У Станиці Луганській в результаті вечірнього обстрілу постраждало 3 житлові будинки, у двох місцях перебито газопровід

У результаті вечірнього обстрілу Станиці Луганської з боку російських найманців частково постраждали 3 житлові будинки, у 2 місцях перебитий газопровід. Постраждалих під час обстрілу немає, повідомили у ДСНС.

Як повідомляє пресслужба відомства в Telegram-каналі, станом на 23.00 17 лютого, за фактом отримання повідомлень про пожежі у смт. Станиця Луганська 24 ДПРЧ у складі 2-х відділень чергової варти виїжджала за такими адресами: вулиця Магістральна – в результаті обстрілу зруйновано перекриття будівлі, вибито скло у 8 вікнах. Постраждалих немає.

На вулиці Магістральній – в результаті обстрілу зруйновано перекриття та покриття, частково зруйновано фронтон будівлі, вибито скло у 8 вікнах. У результаті перебиття газопроводу сталося загоряння покрівлі на площі 4 м кв. Постраждалих немає.

На вулиці Бузкова - біля нежитлового будинку перебито газопровід, відбувається витік газу (без горіння), навпроти цього будинку в результаті обстрілу пошкоджено фасад та вибито скло у 3 вікнах. Постраждалих немає.

На вулиці Магістральній та вулиці Ватутіна – інформація про пожежу не підтвердилася.

 

 

 

Теги: #дснс #обстріл #станиця
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