Розміщення військ РФ, зокрема біля кордонів України, не стосується інтересів США, російських сил на українській території немає - документ

Розміщення збройних сил на російській території, зокрема біля кордону з Україною, не стосується фундаментальних інтересів США, йдеться в російській реакції на відповідь США щодо гарантій безпеки.

"Виходимо з того, що розміщення збройних сил РФ на своїй території не стосується і не може стосуватися фундаментальних інтересів США", - йдеться в документі.

"Хотіли б нагадати, що на території України наших сил немає", - наголошується в російській реакції.

"При цьому США та їхні союзники просували на схід свою військову інфраструктуру, розгортали контингенти на територіях нових членів. Вони оминали обмеження ДЗЗСЄ і вельми вільно трактували положення Основоположного акта Росія-НАТО про відмову від "додаткового постійного розміщення істотних бойових сил", - йдеться в документі.

"Ситуація, що склалася в результаті цих дій, неприйнятна. Наполягаємо на виведенні всіх збройних сил і озброєнь США, розміщених у ЦСЄ, ПСЄ та Прибалтиці. Переконані, що національних потенціалів у цих зонах цілком достатньо. Готові до обговорення цієї теми на основі статей 4 і 5 російського проєкту договору", - йдеться в російській відповіді.