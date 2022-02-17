Події

17:46 17.02.2022

Розміщення військ РФ, зокрема біля кордонів України, не стосується інтересів США, російських сил на українській території немає - документ

1 хв читати
Розміщення військ РФ, зокрема біля кордонів України, не стосується інтересів США, російських сил на українській території немає - документ

Розміщення збройних сил на російській території, зокрема біля кордону з Україною, не стосується фундаментальних інтересів США, йдеться в російській реакції на відповідь США щодо гарантій безпеки.

"Виходимо з того, що розміщення збройних сил РФ на своїй території не стосується і не може стосуватися фундаментальних інтересів США", - йдеться в документі.

"Хотіли б нагадати, що на території України наших сил немає", - наголошується в російській реакції.

"При цьому США та їхні союзники просували на схід свою військову інфраструктуру, розгортали контингенти на територіях нових членів. Вони оминали обмеження ДЗЗСЄ і вельми вільно трактували положення Основоположного акта Росія-НАТО про відмову від "додаткового постійного розміщення істотних бойових сил", - йдеться в документі.

"Ситуація, що склалася в результаті цих дій, неприйнятна. Наполягаємо на виведенні всіх збройних сил і озброєнь США, розміщених у ЦСЄ, ПСЄ та Прибалтиці. Переконані, що національних потенціалів у цих зонах цілком достатньо. Готові до обговорення цієї теми на основі статей 4 і 5 російського проєкту договору", - йдеться в російській відповіді.

Теги: #рф #сша #війська #відповідь
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 17.02.2022
Москва пропонує Вашингтону розробити нове "рівняння безпеки"

Москва пропонує Вашингтону розробити нове "рівняння безпеки"

17:17 17.02.2022
РФ не уповільнює нарощування сил і не відводить війська - глава МЗС Великої Британії

РФ не уповільнює нарощування сил і не відводить війська - глава МЗС Великої Британії

16:21 17.02.2022
США отримали від РФ відповідь щодо гарантій безпеки - ТБ

США отримали від РФ відповідь щодо гарантій безпеки - ТБ

14:31 17.02.2022
НАТО не бачить ознак відведення військ РФ від України

НАТО не бачить ознак відведення військ РФ від України

07:47 17.02.2022
Віцепрезидент США в Мюнхені добиватиметься єдиного підходу союзників до вирішення української проблеми

Віцепрезидент США в Мюнхені добиватиметься єдиного підходу союзників до вирішення української проблеми

07:36 17.02.2022
Міністр оборони США обговорив із європейськими колегами важливість єдності НАТО у ситуації навколо України

Міністр оборони США обговорив із європейськими колегами важливість єдності НАТО у ситуації навколо України

07:33 17.02.2022
Сенат США може проголосувати за резолюцією на підтримку України в четвер

Сенат США може проголосувати за резолюцією на підтримку України в четвер

07:11 17.02.2022
Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

Байден і Шольц обговорили питання посилення східного флангу НАТО у разі нападу РФ на Україну

22:23 16.02.2022
У держдепі США заявляють про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою

У держдепі США заявляють про готовність Вашингтона до діалогу з Москвою

19:42 16.02.2022
Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Ми не можемо говорити поки що про відведення російських військ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія планує створити привід для нападу на Україну - Блінкен

РФ готується до атаки проти України найближчими днями - Блінкен

Вступ до НАТО і ЄС здобув найбільшу підтримку українців за весь час незалежності - опитування "Рейтингу"

Імовірність початку наступу РФ велика, але вони ще можуть обрати шлях дипломатії - Трасс

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

ОСТАННЄ

Росія планує створити привід для нападу на Україну - Блінкен

РФ готується до атаки проти України найближчими днями - Блінкен

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні про постанову Держдуми РФ щодо т. зв. Л/ДНР: Вона може не відображати офіційну позицію російського уряду

Роботу Нацкомісії зі стандартів державної мови відновлено

Вступ до НАТО і ЄС здобув найбільшу підтримку українців за весь час незалежності - опитування "Рейтингу"

Велика Британія, Польща та Україна посилять роботу з оборони, безпеки та санкцій - Трасс

Імовірність початку наступу РФ велика, але вони ще можуть обрати шлях дипломатії - Трасс

Британія збільшить обсяг підтримки України до 100 млн фунтів - глава МЗС

Безпрецедентний пакет санкцій буде впроваджено в разі агресії РФ проти України - Трасс

Кулеба заявив про запуск нового формату співпраці Києва, Лондона та Варшави

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА