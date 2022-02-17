"Слуга народу" закликає всі політсили до єдності для захисту України

Партія "Слуга народу" закликає всі українські політичні сили до єдності для захисту суверенітету України.

"Закликаємо всі політичні сили України, парламентські та непарламентські партії до єдності у прагненні дати відсіч агресору. Час закопати всі "сокири війни", відкинути політичні суперечки та протистояння, всі прагнення заробити додаткові "політичні дивіденди". Час працювати разом на захист України від ворога, на захист суверенітету і територіальної цілісності держави, на забезпечення майбутнього нації, країни та держави. Україна в нас одна на всіх незалежно від кольорів партійного прапора чи ідеологічних поглядів. Зберегти країну для нащадків – наше спільне завдання", - йдеться в заяві партії, оприлюдненій у четвер.

У заяві наголошується, що в останні місяці відбувається ескалація ситуації з боку Російської Федерації – загрозливо збільшується кількість російських військ уздовж кордону з Україною, в окупованому Криму та в Білорусі.

"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. З важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм противник випустив 32 снаряди", - наголошується в заяві.