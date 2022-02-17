ОБСЄ проведе у п'ятницю засідання щодо України

ОБСЄ організує у п'ятницю спеціальне засідання на запит України на тему військової активності поблизу її кордонів з РФ, повідомляє польське головування цієї організації.

"Україна попросила застосувати пункт 16.3 Віденського документа: проведення зустрічі всіх країн-учасниць у зв'язку із незвичайною військовою активністю", - йдеться у повідомленні головування у Twitter.

У ньому зазначається, що "спільне засідання Постійної ради ОБСЄ та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ буде скликано у п'ятницю".