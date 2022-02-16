Путін розраховував на капітуляцію України та Заходу, але отримав іншу реакцію – ексрадник президента США у справах Росії та Європи

Президент Росії Володимир Путін розраховував на капітуляцію України та Заходу, концентруючи війська біля українських кордонів, проте отримав зворотну реакцію, заявила спеціальна радниця президента США у справах Росії та Європи у 2017 – 2019 роках Фіона Гілл.

"Вони думали, що розташування такої кількості військових у такому безпрецедентному форматі проведення навчань, що вони таким чином залякують не лише Україну, а й НАТО, і Європу. Росія думала, що це буде певною мірою капітуляція. Але, на відміну від цього, вони отримали іншу реакцію", – наголосила Гілл під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Путін прорахувався. Те, що він отримав – це відсіч від усіх партнерів, від Сполучених Штатів, від інших наших прихильників", – додала вона.

Гілл також наголосила, що Росія висунула вимоги, що стосуються не лише України, але й світового порядку.

"Ті вимоги, які викладає Росія і виклала у грудні минулого року – це не про Донбас, це про всю Україну вже йдеться. І це вимоги Росії, які стосуються і НАТО, і можливостей безпеки в Європі, і тих можливостей, які зачіпають Сполучені Штати", - сказала вона.

Гілл наголосила, що Україна продовжує залишатися в облозі.

"Справді Україна опинилася в стані облоги. У нас немає повної впевненості, що сьогодні або завтра Путін не нападе", – сказала вона.

"Такі переміщення великої кількості військових зі східного кордону Росії на кордон з Україною – це дуже потужна ситуація. І ми бачимо, наскільки сильна позиція Росії, яка тисне на інші країни, Казахстан, Вірменію, Нагірний Карабах. Тобто те, що відбувається зараз, як наша спільна реакція на те, що відбувається в Україні, воно є нашою спільною реакцією щодо тих планів, які міг мати Кремль", – наголосила Гілл.