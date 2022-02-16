Події

15:10 16.02.2022

Поїзд єднання у середу провезе Державний прапор через 12 областей України

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Поїзд єднання у середу провезе Державний прапор через 12 областей України

Поїзд єднання у середу виїхав із Рахова (Закарпатська обл.) до Маріуполя (Донецька обл.), на честь святкування Дня Єднання він провезе Державний прапор через 12 областей України, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що серед зазначених діячів лідер музичного гурту "Антитіла", молодіжний посол UNICEF в Україні Тарас Тополя, артист Павло Зібров, композитор та піаніст-віртуоз Євген Хмара, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх тощо.

"Сьогоднішній рейс із заходу на схід уже заповнений на 89%, більшість пасажирів прямує в напрямку Маріуполя з Ворохти, Буковеля та Яремче", - підсумували у відомстві.

Як повідомлялося, 16 лютого в Україні відзначається День Єднання, який було започатковано указом президента Володимира Зеленського "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" від 14 лютого.

Теги: #прапор #поїзд #єднання
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