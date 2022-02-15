Події

20:09 15.02.2022

Джонсон і фон дер Ляєн домовилися продовжити уважно стежити за ситуацією з Україною

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Джонсон і фон дер Ляєн домовилися продовжити уважно стежити за ситуацією з Україною

Прем'єр Британії Борис Джонсон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови у вівторок погодилися на необхідність, як і раніше, ретельно відслідковувати обстановку навколо України, йдеться у заяві Даунінг-стрит.

"Вони обговорили серйозну ситуацію на українському кордоні і погодилися, що світові потрібно залишатися пильним майбутні години і дні", - наголошується в документі.

Також Джонсон подякував фон дер Ляєн за співпрацю при розробці можливих санкцій проти РФ і зазначив, що Британії та ЄС потрібно продовжувати готувати з союзниками економічні обмежувальні заходи на випадок вторгнення РФ в Україну. Джонсон додав, що потрібно зробити більше для згуртування союзників у ситуації навколо України.

США, інші країни НАТО та Київ в останні тижні неодноразово заявляли про концентрацію військ РФ біля кордону України та загрозу російського вторгнення до сусідньої країни. Росія послідовно спростовувала ці твердження.

Міністерство оборони Росії у вівторок повідомило, що підрозділи Західного та Південного військових округів розпочинають повернення з навчань до пунктів базування. Напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив про готовність Росії продовжувати діалог із Заходом.

 

 

Теги: #україна #єс #британія #ситуація
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