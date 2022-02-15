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19:57 15.02.2022

У ЄС представлено пакет ініціатив із європейської автономії у сфері оборони та безпеки

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У ЄС представлено пакет ініціатив із європейської автономії у сфері оборони та безпеки

Єврокомісія (ЄК) представила у вівторок пакет ініціатив, спрямованих на об'єднання і зміцнення спільного оборонного потенціалу ЄС, досягнення ним автономії у сфері оборони та безпеки.

"На тлі поглиблення геополітичного суперництва Європейський Союз має зберігати свою технологічну перевагу. Він може зробити це, відбиваючи широкий спектр загроз - від звичайних до гібридних, кібернетичних і космічних - і може нарощувати необхідний масштаб (оборонного потенціалу) за рахунок спільної розробки, спільних закупівель і конвергентного підходу до експорту", - заявила у зв'язку з цим голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Цей новий пакет ініціатив передбачає кроки на шляху до більш інтегрованого та конкурентоспроможного європейського оборонного ринку за рахунок розширення кооперації в рамках ЄС. Кооперація покликана збільшити масштаби виробництва оборонних засобів, знизити витрати та підвищити оперативну ефективність.

Серед засобів досягнення цих цілей - додаткове стимулювання інвестицій держав-членів ЄС у спільні проекти оборонної галузі, стимулювання спільних оборонних закупівель, спільні дослідження та контроль над експортом оборонних засобів. До кінця 2022 року Європейський оборонний фонд (EDF) інвестує 1,9 млрд євро в оборонні дослідження і проекти розвитку оборонного потенціалу.

"Ми покладаємося на оборонно-промисловий і аерокосмічний сектори, високотехнологічну екосистему, яка є важливою рушійною силою стратегічної автономії та технологічного суверенітету Європи", - заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Сьогоднішні ініціативи - це внесок виконавчої колегії ЄС у підготовку "Стратегічного компаса ЄС із безпеки та оборони". Так називається документ Ради ЄС, підготовлений під керівництвом високого представника із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Документ, який Рада ЄС має ухвалити в березні 2022 року, націлений на те, щоб виконанням конкретних завдань у наступні 5-10 років забезпечити відповідь держав ЄС на загрози та виклики своїй безпеці.

Теги: #єс #безпека #ініціативи
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