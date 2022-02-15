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17:35 15.02.2022

Кличко зустрівся з мерами Варшави та Праги, які прибули до Києва, щоб висловити підтримку Україні

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Кличко зустрівся з мерами Варшави та Праги, які прибули до Києва, щоб висловити підтримку Україні

Мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко зустрівся з мером Праги Зденеком Гржибом і мером Варшави Рафалем Тшасковським, які прибули до Києва, щоб висловити свою підтримку і солідарність з Україною, а також обговорити з Кличком приєднання Києва до "Пакту вільних міст", повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Під час зустрічі Кличко зазначив, що візит мерів європейських міст дуже важливий для українців і для нього особисто.

"Сьогодні для моєї країни дуже драматичний момент. Україна за всі часи незалежності ще ніколи не стояла перед такою загрозою. Загрозою своїй державності, територіальній цілісності, своїм громадянам. Ми – мирна держава і мирний народ. І нікому не загрожуємо. Але будемо захищати свою свободу і незалежність, свою землю від будь-якого агресора. І для нас сьогодні важлива підтримка кожного партнера, кожного друга України і Києва. І чим ширшою і потужнішою буде така підтримка – тим більше стримань буде для Росії розпочати повномасштабне вторгнення до України, імовірність якого сьогодні дуже висока", - заявив Кличко.

Він подякував колегам і зазначив, що сам факт їхнього візиту до Києва в такий драматичний момент є свідченням підтримки та допомоги. Він назвав символічним те, що про підписання "Пакту вільних міст" ідеться саме зараз.

"Символічно, що сьогодні ми обговорюємо можливість підписання Києвом "Пакту вільних міст", який був започаткований мерами Будапешта, Братислави, Варшави та Праги 16 грудня 2019 року в Будапешті. Пакт спрямований на захист і просування цінностей свободи, гідності, демократії, верховенства закону та соціальної справедливості. На захист прав та зміцнення місцевого самоврядування. І я переконаний, що Київ, розділяючи цінності "Пакту вільних міст", має до нього приєднатися!", - наголосив Кличко.

Мер Праги Зденек Гржиб зазначив, що він разом із польським колегою прибули до Києва, щоб засвідчити свою підтримку й солідарність Києву і киянам.

"Ми переконані, що Київ і Україна повинні мати право вибору на свій власний шлях. Київ повинен залишатися вільним містом. Україна – вільною державою. Російська агресія проти України – неприпустима!", - наголосив Гржиб.

Мер Варшави Рафал Тшасковський також наголосив на солідарності з Україною.

"Київ і Варшава - міста-побратими. Ми приїхали запитати: чим ми можемо допомогти? Ми – з вами. І як нація, і як місто. Українці – найбільша іноземна громада у Варшаві. Вони допомагають розвивати наше місто. Ми цінуємо це. І нас дуже хвилюють події, що розгортаються в Україні. Польща – перша країна, що визнала незалежність України. Ми завжди були друзями і завжди готові допомогти", - сказав Тшасковський.

Теги: #кличко #варшава #київ #прага #мери
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