Росія на українському кордоні діятиме відповідно до реальної обстановки - Путін
Президент РФ Володимир Путін на запитання, чи Росія продовжить відведення військ від українського кордону, заявив, що діятиме за планом, що залежить від реальної обстановки.
"Як Росія діятиме далі? За планом. А з чого він складатиметься? З реальної обстановки на місцях", - сказав Путін на пресконференції за підсумками переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Водночас Путін зауважив: "Хто може відповісти на те, як складатиметься ця ситуація? Поки що ніхто. Це залежить не лише від нас".
Президент РФ запевнив, що Росія "прагнутиме домовлятися з нашими партнерами з питань, які ми порушили, для їх вирішення дипломатичним шляхом".
"Які це питання? Це добре відомо стосовно гарантування безпеки Росії. Це нерозширення НАТО, зміщення військової інфраструктури блоку до 1997 року і нерозміщення поблизу наших кордонів бойових ударних комплексів", - сказав Путін.
Він додав: "Усе, на мою думку, зрозуміло, ясно. Ми готові говорити і з інших питань, які є в отриманій нами відповіді (від США і НАТО - ІФ), але в комплексі з тим, що має для нас першорядну цінність і першорядне значення", - заявив президент РФ.